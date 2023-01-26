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Производитель готов поставлять F-16 странам, которые будут передавать свои самолеты для Украины

Киев • УНН

 • 2655508 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Компания Lockheed Martin, которая производит американские истребители F-16, заявила о готовности поставлять самолеты странам, которые передадут свои истребители Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление главного операционного директора Lockheed Martin Фрэнка Сент-Джона, передает УНН.

Производитель готов поставлять F-16 странам, которые будут передавать свои самолеты для Украины

Детали

Сент-Джон заявил, что "много разговоров ведется о передаче истребителей F-16 третьим сторонам", то есть о том, что страны будут реэкспортировать свои американские истребители в Украину для защиты ее воздушного пространства.

По его словам, компания не принимает непосредственного участия в переговорах, однако Lockheed Martin "собирается наращивать производство самолетов F-16 в Гринвилле (Южная Каролина), чтобы достичь того уровня, когда мы сможем достаточно эффективно поддерживать любые страны, которые решат осуществить передачу самолетов третьим сторонам, чтобы помочь в разрешении текущего конфликта".

Отмечается, что Белый дом отклонил просьбу Украины о предоставлении современных истребителей F-16, из-за опасений, что они могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории. Сначала правительство США должно одобрить продажу или передачу третьим странам истребителей американского производства, а это означает, что европейские страны будут нуждаться в политической поддержке со стороны администрации президента США Джо Байдена.

Как заявил представитель оборонного ведомства США, "пока нечего объявлять об истребителях F-16". В Европе считают, что реэкспорт странами-членами ЕС F-16 непосредственно в Украину является одним из возможных вариантов. 

Напомним 

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что созвонился с Президентом Украины Владимиром Зеленским после решения Берлина о передаче танков Leopard 2 для ВСУ.

Правительство Германии перед этим сообщило о поставках Украине танков Leopard 2, изначально речь идет об отправке Германией 14 танков.

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