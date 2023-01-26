Виробник готовий постачати F-16 країнам, які передаватимуть свої літаки для України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Компанія Lockheed Martin, яка виробляє американські винищувачі F-16, заявила про готовність постачати літаки країнам, які передадуть свої винищувачі Україні. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на заяву головного операційного директора Lockheed Martin Френка Сент-Джона, передає УНН.
Деталі
Сент-Джон заявив, що "багато розмов ведеться про передачу винищувачів F-16 третім сторонам", тобто про те, що країни реекспортуватимуть свої американські винищувачі в Україну для захисту її повітряного простору.
За його словами, компанія не бере безпосередньої участі в переговорах, проте Lockheed Martin "збирається нарощувати виробництво літаків F-16 у Грінвіллі (Південна Кароліна), щоб досягти того рівня, коли ми зможемо досить ефективно підтримувати будь-які країни, які вирішать здійснити передачу літаків третім сторонам, щоб допомогти у вирішенні поточного конфлікту".
Наголошується, що Білий дім відхилив прохання України про надання сучасних винищувачів F-16, через побоювання, що вони можуть бути використані для нанесення ударів по російській території. Спочатку уряд США повинен схвалити продаж або передачу третім країнам винищувачів американського виробництва, а це означає, що європейські країни потребуватимуть політичної підтримки з боку адміністрації президента США Джо Байдена.
Як заявив представник оборонного відомства США, "наразі немає чого оголошувати щодо винищувачів F-16". У Європі вважають, що реекспорт країнами-членами ЄС F-16 безпосередньо в Україну є одним з можливих варіантів.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що зідзвонився з Президентом України Володимиром Зеленським після рішення Берліна про передачу танків Leopard 2 для ЗСУ.
Уряд Німеччини перед цим повідомив про постачання Україні танків Leopard 2, спочатку ідеться про відправку Німеччиною 14 танків.