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Армения за последние сутки 10 раз атаковала военные позиции - Азербайджан

Армения за последние сутки 10 раз атаковала военные позиции - Азербайджан

Киев • УНН

 • 150707 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. По мере роста напряженности в карабахском регионе Азербайджан в понедельник заявил, что за последние 24 часа Армения 10 раз обстреляла его военные позиции, передает УНН со ссылкой на сообщение Минобороны страны.

Детали

В шести инцидентах армянские силы открыли огонь "с позиций в направлении Басаркечарского, Гаракилсинского и Горусского районов" по азербайджанским воинским частям, "в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов", говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Другие 4 случая зафиксированы в результате периодического обстрела с применением снайперских винтовок и оружия разного калибра позиций Азербайджанской армии, дислоцированных в направлении Кельбаджарского, Геранбойского и Физулинского районов, членами незаконного армянского вооруженного отряда на территории Азербайджана.

В министерстве заявили, что потерь личного состава или военной техники не было, добавив, что азербайджанские военные во всех случаях принимали "адекватные ответные меры".

В сообщении подчеркивается, что "армянское военно-политическое руководство несет всю ответственность за возникшую в последнее время напряженность на азербайджано-армянской государственной границе, а также на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы".

Позиция Армении

"Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию, заявляя, что подразделения ВС РА предыдущие несколько дней обстреливали азербайджанские позиции, расположенные в нескольких направлениях армяно-азербайджанской границы.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе стабильна, она находится под контролем ВС РА", - говорится в сообщении Министерства обороны Еревана в Facebook.

Что было раньше

Напряженность усилилась после того, как на прошлой неделе в результате армянского обстрела в приграничном районе Лачин был убит азербайджанский солдат, что заставило Баку начать операцию против армянских сил в Карабахе.

Отношения между бывшими советскими республиками пребывают в напряжении с 1991 года, когда армянские военные оккупировали Нагорный Карабах (Верхний Карабах), территорию, признанную на международном уровне частью Азербайджана, и семь близлежащих районов.

В ходе конфликта осенью 2020 года Азербайджан освободил несколько городов и около 300 населенных пунктов и сел, которые почти три десятилетия были оккупированы Арменией.

Соглашение посредствомр оссии в ноябре 2020 года положило конец конфликту.

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