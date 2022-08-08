Вірменія за останню добу 10 разів атакувала військові позиції - Азербайджан

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У шести інцидентах вірменські сили відкрили вогонь "з позицій у напрямку Басаркечарського, Гаракілсінського та Горуського районів" по ​​азербайджанських військових частинах, "у напрямку Кельбаджарського та Лачинського районів", йдеться у повідомленні Міноборони Азербайджану.

Інші 4 випадки зафіксовані в результаті періодичного обстрілу із застосуванням снайперських гвинтівок і зброї різного калібру позицій Азербайджанської армії, дислокованих у напрямку Кельбаджарського, Геранбойського та Фізулінського районів, членами незаконного вірменського озброєного загону на території Азербайджану.

У міністерстві заявили, що втрат особового складу або військової техніки не було, додавши, що азербайджанські військові у всіх випадках вживали "адекватних заходів у відповідь".

У повідомленні підкреслюється, що "вірменське військово-політичне керівництво несе всю відповідальність за напруженість, що виникла останнім часом, на азербайджано-вірменському державному кордоні, а також на території Азербайджану, де тимчасово дислокуються російські миротворці".

Позиція Вірменії

"Міністерство оборони Азербайджану продовжує розповсюджувати дезінформацію, заявляючи, що підрозділи ЗС РВ попередні кілька днів обстрілювали азербайджанські позиції, розташовані в декількох напрямках вірмено-азербайджанського кордону.

Ситуація на вірмено-азербайджанському кордоні стабільна, вона перебуває під повним контролем ЗС РВ", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Єревану у Facebook.

Що було раніше

Напруженість посилилася після того, як минулого тижня в результаті вірменського обстрілу в прикордонному районі Лачин був убитий азербайджанський солдат, що змусило Баку розпочати операцію проти вірменських сил в Карабаху.

Відносини між колишніми радянськими республіками є напруженими з 1991 року, коли вірменські військові окупували Нагірний Карабах (Верхній Карабах), територію, визнану на міжнародному рівні частиною Азербайджану, та сім прилеглих районів.

В ході конфлікту восени 2020 року Азербайджан звільнив кілька міст та близько 300 населених пунктів та сіл, які майже три десятиліття були окуповані Вірменією.

Угода за посередництвом росії у листопаді 2020 року поклала край конфлікту.