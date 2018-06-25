Выпускники ухудшили результаты ВНО по украинскому языку и математике - Минобразования

"На прошлой неделе были получены результаты внешнего независимого оценивания. Мы в этом году имеем снижение общих показателей теста по украинскому языку и литературе, не преодолели порог чуть больше 14% наших выпускников", - сказала она.

Кроме того, по словам министра, по обязательным для составления предметов в 2018 году выпускники школ чаще выбирали историю Украины - 150 500 человек, чем математику, которую выбрали 106 500 человек.

"Впрочем в отличие от прошлого года можно констатировать, что результаты по истории Украины лучше, а вот по математике результаты по сравнению выглядят для нас хуже, хотя тех детей, которые набрали 200 баллов, больше всего именно по математике", - сообщила она.

По словам Гриневич, в этом году самый большой процент преодоления порога сложности участники ВНО продемонстрировали в составлении тестов по биологии и химии. Этот тест сдали: по биологии -92%, по химии - 89,5% соответственно.



Как сообщал УНН, экспертная комиссия определила пороговые баллы "сдал/не сдал" со всех предмет внешнего независимого оценивания.