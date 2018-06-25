Випускники погіршили результати ЗНО з української мови та математики - МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Показники Зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури серед випускників вітчизняних шкіл нижчі від тих, що були в минулому році. Про це під час прес-конференції в Києві сказала Міністр освіти та науки Лілія Гриневич, передає кореспондент УНН.
"Минулого тижня були отримані результати Зовнішнього незалежного оцінювання. Ми маємо цього року зниження загальних показників складання тесту з української мови та літератури, не подолало поріг трохи понад 14% наших випускників", - сказала вона.
Крім того, за словами міністра, з обов’язкових для складання предметів у 2018 році випускники шкіл частіше обирали історію України - 150,5 тисяч осіб, ніж математику, яку обрали 106,5 тисяч осіб.
"Втім на відміну від минулого року можна констатувати, що результати з історії України кращі, а от з математики результати у порівнянні виглядають для нас гіршими, хоча тих дітей, які набрали 200 балів, найбільше саме з математики", - повідомила вона.
За словами Гриневич, цього року найбільший відсоток подолання порогу складності учасники ЗНО продемонстрували у складанні тестів з біології та хімії. Цей тест склали: з біології -92%, з хімії - 89,5% відповідно.
Як повідомляв УНН, експертна комісія визначила порогові бали “склав/не склав” з усіх предметів зовнішнього незалежного оцінювання.