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Испытанный боем: дрон-разведчик "Лелека" взяли на вооружение ВСУ

Киев • УНН

 • 32350 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. На вооружение Вооруженных сил Украины принято беспилотный разведывательный летательный аппарат "Лелека 100". В Министерстве обороны Украины сообщили, что выдали такой приказ, передает УНН.

Испытанный боем: дрон-разведчик "Лелека" взяли на вооружение ВСУ

По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, "Лелека" - уже известный и проверенный в боевых условиях беспилотник.

Комплекс находился в эксплуатации украинской армии с 2016 года, неоднократно применялся в районе проведения операции Объединенных сил и зарекомендовал себя положительно, указали в Минобороны.

Цитата:

"Современная война продемонстрировала преимущество применения разведывательных и ударных БПЛА в единой системе с другими подразделениями. "Лелека" - это "глаза" и "уши" на поле боя для решения задач по аэроразведке, картографированию местности. Он может патрулировать, передавать оперативную информацию и получать точные географические координаты в режиме реального времени. Истинный факт, что этот БПЛА помогает артиллерии метко поражать цели уже со второго выстрела. Важно, что мы приняли на вооружение образец, который уже проходил испытания не только на полигонах, но и в реальных боевых условиях", - отметил Таран.

Детали

В Минобороны сообщили, что передача данных с беспилотника "Лелека 100" происходит в режиме реального времени, а видеотрансляция - путем кодирования данных, что исключает возможность его перехвата стандартными видеоприемниками.

"Одновременно с принятием на вооружение, положительно решен вопрос о возможности серийного производства "Лелека 100" в Украине. Оно будет осуществляться на основе комплектующих отечественного производства. Ожидаем, что поставки комплексов в ВСУ начнутся уже в этом году", - подытожил Андрей Таран.

Дополнение

Уже три из отечественных беспилотных систем признаны украинскими военными. Ранее, в июне 2019 года, по данным профильных СМИ, на вооружение был принят БпАК Spectator-М1, а затем - в апреле 2020-го - А1-СМ "Фурия".

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