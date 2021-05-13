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Випробуваний боєм: дрон-розвідник "Лелека" взяли на озброєння ЗСУ

Київ • УНН

 • 32350 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. На озброєння Збройних сил України прийнято безпілотний розвідувальний літаючий апарат "Лелека 100". У Міністерстві оборони України повідомили, що видали такий наказ, передає УНН.

Випробуваний боєм: дрон-розвідник "Лелека" взяли на озброєння ЗСУ

За словами міністра оборони України Андрія Тарана, “Лелека” — уже відомий та перевірений у бойових умовах безпілотник.

Комплекс перебував в експлуатації українського війська із 2016 року, неодноразово застосовувався в районі проведення операції Об’єднаних сил та зарекомендував себе позитивно, вказали у Міноборони.

Цитата:

"Сучасна війна продемонструвала перевагу застосування розвідувальних і ударних БПЛА у єдиній системі із іншими підрозділами. “Лелека” — це “очі” і “вуха” на полі бою для вирішення завдань з аеророзвідки, картографування місцевості. Він може патрулювати, передавати оперативну інформацію та отримувати точні географічні координати у режимі реального часу. Достеменний факт, що цей БПЛА допомагає артилерії влучно вражати цілі уже з другого пострілу. Важливо, що ми прийняли на озброєння зразок, який вже проходив випробування не лише на полігонах, але й у реальних бойових умовах", — зазначив Таран.

Деталі

У Міноборони повідомили, що передача даних з безпілотника "Лелека 100“ відбувається у режимі реального часу, а відеотрансляція — шляхом кодування даних, що виключає можливість його перехоплення стандартними відеоприймачами.

"Одночасно із прийняттям на озброєння, позитивно вирішено питання щодо можливості серійного виробництва “Лелеки 100” в Україні. Воно буде здійснюватися на основі комплектуючих вітчизняного виробництва. Очікуємо, що постачання комплексів в ЗСУ розпочнеться уже у цьому році", — підсумував Андрій Таран.

Доповнення

Уже три з вітчизняних безпілотних систем визнані українськими військовими. Раніше, у червні 2019 року, за даними профільних ЗМІ, на озброєння був прийнятий БпАК Spectator-М1, а потім - у квітні 2020-го - А1-СМ "Фурія".

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