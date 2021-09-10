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Случайно найденный на английском поле для гольфа гроб бронзового века покажут общественности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. На всеобщее обозрение будет выставлен деревянный гроб возрастом 4000 лет, случайно найденный на поле для гольфа в Великобритании, пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Реликвия бронзового века длиной 3 метра, с останками человека, держащего топор, была обнаружена во время работ на пруду в гольф-клубе в июле 2018 года.

Эксперты считают, что это место под гольф-клубом в Линкольншире было местом захоронения высокопоставленного человека.

Прежде чем гроб будет выставлен ​​в музее Lincoln Collection Museum, потребуется два года работ по ее консервации.

Описывая гроб, сделанный из выдолбленного ствола дерева - дуба, как "значительную находку", "Историческая Англия" сказала, что в гробу был настил из растений, а над могилой была насыпь из гравия.

Владелец гольф-клуба Марк Кассвелл сказал, что его семья обрабатывала землю в течение многих лет и даже представить себе не могла, что "под полями похоронен целый другой мир". "Удивительно, насколько хорошо сохранился топор с его рукоятью, как будто он был сделан вчера. У нас будет хорошая фотография на стене клуба", - сказал он.

Добавим

Как указывает The Guardian, топор - чрезвычайно редкая находка, особенно потому, как он сохранился, в том числе и рукоять. Он - один из 12 обнаруженных в Британии, и археологи считают, что это скорее символ власти, чем практический инструмент.

Гроб - один из 65, найденных в Британии. После года хранения в холодильнике он был перемещен в Йоркский археологический фонд, где продолжает проходить работы по консервации.

Работа по сохранению гроба и предотвращению его разрушения после воздействия солнца и воздуха была поддержана грантом в размере почти 70 тысяч фунтов стерлингов (около 97 тыс. долл.) от "Исторической Англии".

К слову

Плиту бронзового века из французского замка признали древней 3D-картой.

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