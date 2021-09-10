Випадково знайдену на англійському полі для гольфу труну бронзової доби покажуть загалу

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Реліквія бронзової доби довжиною 3 метри, з останками чоловіка, який тримає сокиру, була виявлена ​​під час робіт на ставку в гольф-клубі в липні 2018 року.

Експерти вважають, що це місце під гольф-клубом у Лінкольнширі було місцем поховання високопоставленої людини.

Перш ніж труну буде виставлено в музеї Lincoln Collection Museum, потрібно два роки робіт з її консервації.

Описуючи труну, зроблену з видовбаного стовбура дерева - дуба, як "значну знахідку", "Історична Англія" повідомила, що в труні був настил з рослин, а над могилою була насип з гравію.

Власник гольф-клубу Марк Кассвелл сказав, що його сім'я обробляла землю протягом багатьох років і навіть уявити собі не могла, що "під полями похований цілий інший світ". "Дивно, наскільки добре збереглася сокира з держаком, як ніби вона була зроблена вчора. У нас буде хороша фотографія на стіні клубу", - сказав він.

Додамо

Як вказує The Guardian, сокира - надзвичайно рідкісна знахідка, особливо тому, як вона зберігся, у тому числі і рукоять. Вона - одна з 12 виявлених у Британії, і археологи вважають, що це швидше символ влади, ніж практичний інструмент.

Труна - одна з 65, знайдених в Британії. Після року зберігання в холодильнику вона була переміщена в Йоркський археологічний фонд, де продовжує проходити роботи з консервації.

Робота зі збереження труни і запобігання її руйнуванню після впливу сонця і повітря була підтримана грантом у майже 70 тисяч фунтів стерлінгів (близько 97 тис. дол.) від "Історичної Англії".

До слова

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