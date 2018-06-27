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Виновника резонансного ДТП в Ровенской области взяли под стражу без залога

Виновника резонансного ДТП в Ровенской области взяли под стражу без залога

Киев  •  УНН

 • 10624 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Подозреваемый в совершении ДТП, в результате которого погибли четыре человека, взят под стражу без права внесения залога. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ровенской области, передает УНН.

“27 июня 2018 года Ровенский городской суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога”, — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель четырех человек (признаки уголовного правонарушения, предусмотренное ч. 3 ст. 286 УК Украины), проводят следователи прокуратуры Ровенской области. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, резонансное ДТП в Ровенской области произошло 25 июня 2018 вблизи с. Орловка Сарненского района.

На основании полученных следователем совместно с прокурором доказательств предварительно установлено, что 20-летний житель г.Сарны, управляя автомобилем “Mercedes-Benz”, нарушив правила дорожного движения, допустил столкновение с маршрутным такси, которое от удара отбросило на полосу встречного движения. В дальнейшем произошло столкновение последнего с грузовым автомобилем. В результате ДТП с участием 3 автомобилей погибли 4 человека, еще 7 получили травмы различной степени тяжести.

Водителя легкового транспортного средства задержали правоохранители на месте происшествия, ему обоснованно сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления. В настоящее время в уголовном производстве проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения уголовного преступления.

Напомним, по последним данным водитель легковушки находился в нетрезвом состоянии.

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