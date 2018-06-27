Винуватця резонансного ДТП на Рівненщині взято під варту без застави

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Підозрюваного у вчиненні ДТП, внаслідок якої загинуло четверо осіб, взято під варту без права внесення застави. Про це повідомила прес-служба прокуратури Рівненської області, передає УНН.

“27 червня 2018 року Рівненський міський суд застосував запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави”, — йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди, що спричинило загибель чотирьох осіб (ознаки кримінального правопорушення, що передбачене ч. 3 ст. 286 КК України), проводять слідчі прокуратури Рівненської області. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Нагадаємо, резонансна ДТП у Рівненській області сталася 25 червня 2018 року поблизу с. Орлівка Сарненського району.

На підставі здобутих слідчим спільно із прокурором доказів попередньо встановлено, що 20-річний житель м. Сарни, керуючи автомобілем “Mercedes-Benz”, порушивши правила дорожнього руху, допустив зіткнення із маршрутним таксі, яке від удару відкинуло на смугу зустрічного руху. У подальшому сталось зіткнення останнього із вантажним автомобілем. Внаслідок ДТП за участі 3 автомобілів загинуло 4 особи, ще 7 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Водія легкового транспортного засобу затримано правоохоронцями на місці події, йому обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину. На даний час у кримінальному провадженні тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, за останніми даними водій легковика перебував у нетверезому стані.

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