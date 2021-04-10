Вино или пиво: эксперты рассказали, что калорийнее и чем заменить
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Как оказалось, споры и подсчеты большей калорийности пива или вина ведутся уже давно. О том, какой напиток более калорийный и чем лучше заменить пиво и вино, если человек подсчитывает калории, пишет The Drink Business, передает УНН.
Детали
По статистике NHS, содержание калорий приблизительно в поллитре пива крепостью 5% составляет 239 ккал - примерно столько же, как в батончике Mars. А средняя калорийность 175-миллилитрового стакана вина крепостью 12% составляет 133 ккал. Даже данные BBC о калорийности пива по сравнению с вином ставят пиво на 50% калорийнее.
Обзор исследований 2015 года, процитированный BBC, показал, что ни вино, ни пиво, как правило, не приводят к набору веса в краткосрочной перспективе. Однако самое продолжительное из этих исследований длилось всего 10 недель, поэтому не исключено, что долгосрочные результаты будут другими.
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CNN пишет, что разницу в калорийности пива и вина можно объяснить остаточными углеводами, содержащимися в пиве. Вино, для сравнения, обычно имеет относительно низкое содержание сахара.
Поэтому если есть необходимость сбросить несколько килограмм, не отказываясь полностью от алкоголя, то оптимальным выбором может быть рюмка крепких спиртных напитков, таких как водка, джин, текила или бокал шампанского, который также имеет относительно низкое количество калорий.
Отметим, что алкогольные эксперты бренда Prime ранее рассказали, как можно пить и не пьянеть. Для этого следует употреблять крепкий алкоголь с наименьшим содержанием калорий (водка, текила), избегая добавления в них сахарных сиропов, сладких газировок и фруктовых соков. Однако если все-таки хочется миксов с другими компонентами для разнообразия вкуса, эксперты советуют простые и калорийно безопасные лайфхаки: использовать лимонный или лаймовый фреш, овощные соки (к примеру, томатный сок).
Напомним
В ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя входят такие ликеро-водочные компании, как: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “PRIME” (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).