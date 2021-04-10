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Вино або пиво: експерти розповіли, що калорійніше і чим замінити

Вино або пиво: експерти розповіли, що калорійніше і чим замінити

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Як виявилося, суперечки і підрахунки більшої калорійності пива або вина ведуться вже давно. Про те, який напій більш калорійний і чим краще замінити пиво і вино, якщо людина підраховує калорії, пише The Drink Business, передає УНН.

Деталі

За статистикою NHS, вміст калорій приблизно в півлітрі пива міцністю 5% становить 239 ккал - приблизно стільки ж, як у батончику Mars. А середня калорійність 175-мілілітровоъ склянки вина міцністю 12% становить 133 ккал. Навіть дані BBC про калорійність пива в порівнянні з вином ставлять пиво на 50% калорійнішим.

Огляд досліджень 2015 року, процитований BBC, показав, що ні вино, ні пиво, як правило, не приводять до набору ваги в короткостроковій перспективі. Однак найтриваліше з цих досліджень тривало всього 10 тижнів, тому не виключено, що довгострокові результати будуть іншими.

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CNN пише, що різницю в калорійності пива і вина можна пояснити залишковими вуглеводами, що містяться в пиві. Вино, для порівняння, зазвичай має відносно низький вміст цукру.

Тому якщо є необхідність скинути кілька кілограмів, не відмовляючись повністю від алкоголю, то оптимальним вибором може бути чарка міцних спиртних напоїв, таких як горілка, джин, текіла або келих шампанського, який також має відносно низьку кількість калорій.

Відзначимо, що алкогольні експерти бренду Prime раніше розповіли, як можна пити і не п'яніти. Для цього слід вживати міцний алкоголь з найменшим вмістом калорій (горілка, текіла), уникаючи додавання в них цукрових сиропів, солодких газованих напоїв і фруктових соків. Однак якщо все-таки хочеться міксів з іншими компонентами для різноманітності смаку, експерти радять прості і калорійні безпечні лайфхаки: використовувати лимонний або лаймовий фреш, овочеві соки (наприклад, томатний сік).

Нагадаємо

У ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" ( ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "PRIME" (ТМ "Prime", "Др.Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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