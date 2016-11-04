Винницкую область посетил глава представительства НАТО в Украине

"Несколько месяцев назад в рамках саммита НАТО, прошедшего в Варшаве, Украина стала единственной страной-партнером, которая провела отдельную встречу с союзниками НАТО на уровне глав государств. В результате этой встречи было принято два решения. Первое - это политическая декларация о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Второй результат - практический - это утверждение комплексного пакета помощи Украине, направленного на объединение и усиление той поддержки, которую НАТО уже предоставляло украинскому государству. В него входит более 40 специально адаптированных мероприятий по 13 ключевым направлениям ", - сообщил А.Винников.

Глава представительства НАТО в Украине, директор Офиса связи НАТО А.Винников выразил убеждение, что деятельность возглавляемого им ведомства не должна ограничиваться только информированием населения о сотрудничестве Украины и НАТО. Он отметил наличие уже существующих проектов, которые дают возможность через программы Представительства сотрудничать с регионами.