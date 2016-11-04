Вінниччину відвідав голова представництва НАТО в Україні

“Кілька місяців тому в рамках Самміту НАТО, що пройшов у Варшаві, Україна стала єдиною країною-партнером, що провела окрему зустріч з союзниками НАТО на рівні керівників держав. У результаті цієї зустрічі було прийнято два рішення. Перше — це політична декларація про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Другий результат — практичний — це затвердження комплексного пакету допомоги Україні, спрямований на об’єднання і посилення тієї підтримки, яку НАТО вже надавало українській державі. До нього входить більше 40 спеціально адаптованих заходів за 13 ключовими напрямами”, — повідомив А.Вінніков.

Голова представництва НАТО в Україні, директор Офісу зв’язку НАТО А.Вінніков висловив переконання, що діяльність очолюваного ним відомства не повинна обмежуватися лише інформуванням населення про співробітництво України і НАТО. Він наголосив на наявності вже існуючих проеків, які дають можливість через програми Представництва співпрацювати з регіонами.