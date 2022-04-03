Винниччина приняла на постоянное жительство почти 70 тысяч вынужденных переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. С начала войны Винницкая область приняла на постоянное жительство почти 70 тысяч вынужденных переселенцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Винницкой ОВА.
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"На постоянном проживании с 24 февраля находится 69898 беженцев, из них 447 - маломобильных и 20757 {6 на 08:00 второго апреля органами социальной защиты выдано 26793 справки внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.
Детали
Только за минувшие сутки в Винницкой области транзитом размещено 1873 человека, из них 554 человека - это дети.
Наибольшее количество переселенцев за предыдущие сутки приняла Хмельницкая община (150).
Люди прибыли из Киевской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Запорожской, Черкасской областей и из городов Харьков, Херсон, Буча, Мелитополь, Ирпень, Чернигов и Славянск.
Напомним
За попередю сутки на Донетчине эвакуировали более 7680 людей.