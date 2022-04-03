Вінниччина прийняла на постійне проживання майже 70 тисяч вимушених переселенців

Цитата

"На постійному проживанні з 24 лютого перебуває 69898 біженців, з них 447 - маломобільних та 20757 дітей.Станом на 08:00 другого квітня органами соціального захисту видано 26793 довідки внутрішньо переміщених осіб», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Лише за минулу добу у Вінницькій області транзитом розміщено 1873 людини, з них 554 особи – це діти.

Найбільшу кількість переселенців за попередню добу прийняла Хмільницька громада (150).

Люди прибули із Київської, Донецької, Миколаївської, Одеської, Запорізької, Черкаської областей та з міст Харків, Херсон, Буча, Мелітополь, Ірпінь, Чернігів та Слов'янськ.

Нагадаємо

За попередю добу на Донеччині евакуювали понад 7680 людей.