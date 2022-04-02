Донеччина: за попередю добу евакуювали понад 7680 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі повідомив про евакуацію населення з області. Про це інформує УНН.
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"Продовжуємо евакуацію мирного населення там, де це можливо. Закликаю всіх, хто мешкає у прифронтових населених пунктах, скористатися можливістю і виїхати у безпечне місце. Особливо це стосується дітей, літніх людей, осіб з інвалідністю та тих, чиє життя залежить від наявності специфічних ліків. Евакуація – це тимчасово. Головне – зберегти життя тут і зараз", - повідомив голова ОДА.
Деталі
За 2 квітня організовано вивезли у безпеку 209 людей, з них 34 дитини. Зокрема:
– з Вугледара 161 людину (26 дітей);
– з Авдіївки 28 людей;
– з Курахового 8 людей (3 дитини);
– з Максимільянівки 7 людей (3 дитини);
– з Трудового 3 людини (2 дитини);
– з Янтарного 2 людини.
Крім того, 7471 людина покинула область залізницею.
Додамо
Від початку війни на Донеччині зафіксовано понад 150 пожеж внаслідок ворожих обстрілів.