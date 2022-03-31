Від початку війни на Донеччині зафіксовано понад 150 пожеж внаслідок ворожих обстрілів

Деталі

Водночас, групами піротехнічного розмінування Головного управління ДСНС України у Донецькій області з 24 лютого було здійснено 148 виїздів, на яких було вилучено та знешкоджено 961 вибухонебезпечний предмет. Деякі вибухові пристрої новітнього зразка, з якими раніше наші піротехніки не стикалися, тому їм приходиться, ризикуючи власним життям, намагатися їх знешкодити.

Також з Волновахи та прилеглих сіл, міста Вугледар, Курахово, Мар’їнки та іших населених пунктів було евакуйовано 4796 людей, які вже знаходяться у безпеці.

До Авдіївки, Красногорівки, Вугледару, Торецька, Мар’їнки та селища Гостре співробітниками ДСНС щоденно здійснюється підвіз води, задля того, аби люди змогли прийти та набрати її собі додому.

Додамо

Протягом ранку, 31 березня, рятувальники гасили декілька пожеж в районі Північної Салтівка м. Харків.