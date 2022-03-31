Харківщина: рятувальники гасили декілька пожеж в районі Північної Салтівки

Деталі

Повідомляється, що 31 березня на номер “101” почали надходити повідомлення про пожежі у житловому мікрорайоні на Північній Салтівці міста Харкова. Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, близько 10 квартир у 5-ти багатоповерхівках житлового масиву.

За попередніми даними жертв і постраждалих немає. Врятовано 2 жінки похилого віку. В ліквідації цих пожеж брали участь 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС України.

Додамо

Як інформував УНН, у мікрорайоні Харкова Салтівка російські загарбники, які не припиняють обстріл, пошкодили газогін, а в Дергачах зруйнували одну з будівель міськради, у місті є загиблий та поранені.