Харьковская область: спасатели тушили несколько пожаров в районе Северной Салтовки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В течение утра, 31 марта, спасатели тушили несколько пожаров в районе Северной Салтовка г. Харьков, передает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Сообщается, что 31 марта на номер “101” стали поступать сообщения о пожаре в жилом микрорайоне на Северной Салтовке города Харькова. Пожары, вызванные вражескими обстрелами, около 10 квартир в 5-ти многоэтажках жилого массива.
По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Спасены 2 женщины пожилого возраста. В ликвидации этих пожаров принимали участие 8 единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава ГСЧС Украины.
Добавим
Как информировал УНН, в микрорайоне Харькова Салтовка российские захватчики, которые не прекращают обстрелы, повредили газопровод, а в Дергачах разрушили одно из зданий горсовета, в городе есть погибший и раненые.