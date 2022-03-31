У харківській Салтівці ворог пошкодив газогін, масовано обстрілював Дергачі - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У мікрорайоні Харкова Салтівка російські загарбники, які не припиняють обстріл, пошкодили газогін, а в Дергачах зруйнували одну з будівель міськради, у місті є загиблий та поранені, повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"У Салтівці ворог пошкодив газогін, була сильна пожежа, на зараз рятувальники її локалізували. Окупанти масовано обстрілювали Дергачі. Одна людина загинула, троє отримали поранення. У місті зруйнували одну з будівель міськради, пошкодили багато будинків", - вказав Синєгубов.
Деталі
Зі слів голови Харківської ОВА, за минулу добу російські війська завдали 47 разів артилерійських, мінометних, танкових, ударів по районах П’ятихаток, Олексіївки, ХТЗ. Зафіксували близько 380 обстрілів із "Граду" та "Смерча".
"Ми щодня працюємо над відкриттям “зелених” коридорів. Але поки що рф не дає нам такої можливості", - вказав також Синєгубов.
"Як бачимо, дії російських окупантів спрогнозувати складно, вони діють абсолютно хаотично. Але що можемо сказати точно, що наші Збройні Сили утримують позиції і сунуть ворога якнайдалі від області. Перемога за нами!" - підкреслив голова Харківської ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу ЗСУ, угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх напрямках противник успішно стримується Збройними Силами України, на окремих - наші війська здійснюють успішні контратаки, вказали у Генштабі ЗСУ.