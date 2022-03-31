В харьковской Салтовке враг повредил газопровод, массированно обстреливал Дергачи - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В микрорайоне Харькова Салтовка российские захватчики, которые не прекращают обстрелы, повредили газопровод, а в Дергачах разрушили одно из зданий горсовета, в городе есть погибший и раненые, сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"В Салтовке враг повредил газопровод, был сильный пожар, на сейчас спасатели его локализовали. Оккупанты массированно обстреливали Дергачи. Один человек погиб, трое получили ранения. В городе разрушили одно из зданий горсовета, повредили многие дома", - указал Синегубов.
Детали
По словам главы Харьковской ОВА, за минувшие сутки российские войска нанесли 47 раз артиллерийских, минометных, танковых, ударов по районам Пятихаток, Алексеевки, ХТЗ. Зафиксировали около 380 обстрелов из "Града" и "Смерча".
"Мы ежедневно работаем над открытием “зеленых” коридоров. Но пока рф не дает нам такой возможности", - указал также Синегубов.
"Как видим, действия российских оккупантов спрогнозировать сложно, они действуют совершенно хаотично. Но что можем сказать точно, что наши Вооруженные Силы удерживают позиции и оттесняют врага как можно дальше от области. Победа за нами!" - подчеркнул глава Харьковской ОВА.
Дополнение
По данным Генштаба ВСУ, группировка Сил обороны продолжает ведение оборонительной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. На всех направлениях противник успешно сдерживается Вооруженными Силами Украины, на отдельных - наши войска совершают успешные контратаки, указали в Генштабе ВСУ.