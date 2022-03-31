С начала войны в Донецкой области зафиксировано более 150 пожаров в результате вражеских обстрелов

Детали

В то же время, группами пиротехнического разминирования Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области с 24 февраля было совершено 148 выездов, на которых было изъято и обезврежено 961 взрывоопасный предмет. Некоторые взрывные устройства новейшего образца, с которыми раньше наши пиротехники не сталкивались, поэтому им приходится, рискуя собственной жизнью, пытаться их обезвредить.

Также из Волновахи и близлежащих сел, города Угледар, Курахово, Марьинки и других населенных пунктов были эвакуированы 4796 человек, которые уже находятся в безопасности.

К Авдеевке, Красногоровке, Угледару, Торецка, Марьинки и поселка Острое сотрудниками ГСЧС ежедневно осуществляется подвоз воды, для того, чтобы люди смогли прийти и набрать ее себе домой.

Добавим

В течение утра, 31 марта, спасатели тушили несколько пожаров в районе Северной Салтовки г. Харьков.