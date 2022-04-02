Донетчина: за предыдущие сутки эвакуировали более 7680 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Председатель Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко в своем Telegram-канале сообщил об эвакуации населения из области. Об этом информирует УНН.
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"Продолжаем эвакуацию мирного населения там, где это возможно. Призываю всех, кто живет в прифронтовых населенных пунктах, воспользоваться возможностью и выехать в безопасное место. Особенно это касается детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью и тех, чья жизнь зависит от наличия специфических лекарств. Эвакуация-это временно. Главное-сохранить жизнь здесь и сейчас", - сообщил председатель ОГА.
Детали
За 2 апреля организованно вывезли в безопасности 209 человек, из них 34 ребенка. В частности:
- из Угледара 161 человека (26 детей);
- из Авдеевки 28 человек;
- из Курахово 8 человек (3 ребенка);
- из Максимельяновки 7 человек (3 ребенка);
- из Трудовому 3 человека (2 ребенка);
- из Янтарного 2 человека.
Кроме того, 7471 человек покинул область по железной дороге.
Добавим
С начала войны на Донетчине зафиксировано более 150 пожаров в результате вражеских обстрелов.