Виновные в незаконной акции протеста на КЖРК должны нести ответственность – СМИ

“Любым государственным органом, который изучит ситуацию, будет зафиксировано очевидное нарушение ст. 42 Горного закона Украины, запрещающей проводить забастовки в подземных выработках, а также нарушение протестующими установленной законодательством Украины процедуры начала и проведения забастовки. Об этом же говорит и международное законодательство”, — пишет “Капитал”.

СМИ отмечает: акция протеста на КЖРК cтала неожиданностью для менеджмента, ведь никто из сотрудников ранее не выражал свое недовольство: предприятие работало стабильно, зарплата выплачивалась без задержек и своевременно индексировалась.

Показательно, что участники так называемой “забастовки” первое время даже не могли внятно сформулировать свои требования, не говоря о том, что они не предупредили руководство об акции и не попытались решить вопрос согласно Закону “О прядке разрешения коллективных трудовых споров”.

Многие факты изначально указывали на наличие некоего центра, откуда ведется управление протестующими, а сама подземная акция протеста является срежиссированной и по своей сути далека от задекларированных чистосердечных намерений ее участников.

В местных криворожских соцсетях и телеграм-каналах присутствуют многочисленные свидетельства того, что протесты на КЖРК таки были оплачены.

СМИ на основании своих источников и анализа соцсетей выяснили, что на каждой более-менее хорошо работающей шахте есть своего рода “сетка” или “пирамида”: приезжий провокатор, его представитель на месте, несколько пособников из числа работающих на этой же шахте горняков, кто-то из наземного персонала, кто-то из друзей шахтеров. Всем участникам вершины этой “пирамиды” щедро платят за их деликатный труд, а большинство протестующих используют “вслепую” и, конечно же, бесплатно.

По одной из версий, информация о такой системе оплаты “костяку” протестующих на КЖРК стала публичной, поскольку не всем участникам “сетки” заплатили обещанные деньги, что стало предметом публичных трений.

Теперь же юридическую квалификацию этой схемы (если ее существование будет доказано), равно как и меру уголовной ответственности всех причастных к ней лиц, предстоит дать в установленном законом порядке.

Главным рупором протестов на КЖРК на общенациональном уровне стал профсоюзный лидер и народный депутат Михаил Волынец. Политик продолжает утверждать, что требования протестующих — обоснованные, при этом не приводит ни одного факта, аналитических данных, не дает ссылки на нормы закона. Кроме того, он как руководитель Независимого профсоюза горняков Украины не стал посредником в данной ситуации, а держался на расстоянии, не участвовал в переговорах, не разъяснял участникам протеста противоправность занятой ими позиции.

Анализируя ситуацию на КЖРК, многие эксперты отметили, что возложенную на профсоюзы функцию (обозначенную в Законе о профсоюзах) НПГУ не выполнил.

Ведь именно профсоюзы должны были бы организовать людей, не доводя ситуацию до незаконной блокировки предприятия; разъяснить работникам их права и законный порядок действий; помочь сформулировать и выдвинуть письменные требования; инициировать проведение коллективных переговоров; подготовить обоснованную позицию трудового коллектива и, в конце концов, возглавить переговоры.

В то же время сам Михаил Волынец сегодня достаточно противоречиво комментирует эту организованную им забастовку. С одной стороны, он рапортует о достижении шахтерами поставленной цели (хотя они “добились” ровно того повышения зарплат, которое изначально предлагалось со стороны КЖРК). С другой — продолжает критиковать действия администрации, утверждая, что зарплата низкая, условия не отвечают законодательству, менеджмент враждебно настроен и т.д.

Как рассказывают шахтеры в частных беседах, на данный момент работники КЖРК (за исключением отдельных заинтересованных лиц) уже разобрались в сути произошедшего и поняли, что достигнутый результат по повышению зарплаты вполне приемлем на фоне существующих по отрасли.

Причем договориться с администрацией можно было на законных основаниях, не прибегая к протесту под землей. Но именно этот момент и беспокоит тех, кто все это время подталкивал людей к нарушению законодательства в поисках политических дивидендов.

Рано или поздно за незаконные действия, клевету и дискредитацию предприятия придется отвечать. А чтобы убедится, что действия незаконны, не нужно быть юристом. Достаточно прочитать профильные законы.