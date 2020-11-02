Винні в незаконній акції протесту на КЗРК повинні нести відповідальність - ЗМІ

ukru
14:10 • 39458 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 97342 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 108391 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 110689 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 141282 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 123543 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 123768 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123461 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107301 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113728 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 65121 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 75790 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 99211 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 94782 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 54200 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 45853 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 54200 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 53874 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 141282 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 110790 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 37191 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 47803 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 105155 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 123721 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 123283 перегляди
Актуальне
Винні в незаконній акції протесту на КЗРК повинні нести відповідальність - ЗМІ

Винні в незаконній акції протесту на КЗРК повинні нести відповідальність - ЗМІ

Київ • УНН

 • 8085 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Акція протесту на Криворізькому залізорудному комбінаті (КЗРК, Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., що перебуває у віданні Мінекономрозвитку) закінчилася ще 15 жовтня, але дії, за які за законодавством може наставати кримінальна відповідальність (підземна акція протесту, блокування роботи шахти як об'єкта підвищеної небезпеки, грубе порушення техніки безпеки, підбурювання до протиправних дій, заподіяння майнової шкоди в особливо великих розмірах, підкуп і ін.), повинні бути оцінені в судовому порядку. Про це пише UBR з посиланням на низку авторитетних ЗМІ.

"Будь-яким державним органом, який вивчить ситуацію, буде зафіксовано очевидне порушення ст. 42 Гірничого закону України, яка забороняє проводити страйки в підземних виробках, а також порушення протестуючими встановленої законодавством України процедури започаткування та проведення страйку. Про це ж говорить і міжнародне законодавство", - пише "Капітал".

ЗМІ зазначає: акція протесту на КЗРК стала несподіванкою для менеджменту, адже ніхто із співробітників раніше не виявляв своє невдоволення: підприємство працювало стабільно, зарплата виплачувалася без затримок і своєчасно індексувалася.

Показово, що учасники так званого "страйку" перший час навіть не могли чітко сформулювати свої вимоги, не кажучи про те, що вони не попередили керівництво про акцію і не спробували вирішити питання відповідно до Закону "Про прядки вирішення колективних трудових спорів".

Багато фактів спочатку вказували на наявність якогось центру, звідки ведеться управління протестувальниками, а сама підземна акція протесту є зрежисована і за своєю суттю далека від задекларованих щиросердих намірів її учасників.

У місцевих криворізьких соцмережах і телеграм-каналах присутні численні свідоцтва того, що протести на КЗРК таки були оплачені.

ЗМІ на підставі своїх джерел і аналізу соцмереж з'ясували, що на кожній більш-менш добре працюючій шахті є свого роду "сітка" або "піраміда": приїжджий провокатор, його представник на місці, кілька посібників з числа працюючих на цій же шахті гірників, хтось з наземного персоналу, хтось із друзів шахтарів. Всім учасникам вершини цієї "піраміди" щедро платять за їх делікатну працю, а більшість протестуючих використовують "наосліп" і, звичайно ж, безкоштовно.

За однією з версій, інформація про таку систему оплати "кістяка" протестуючих на КЗРК стала публічною, оскільки не всім учасникам "сітки" заплатили обіцяні гроші, що стало предметом публічних чвар.

Тепер же юридичну кваліфікацію цієї схеми (якщо її існування буде доведено), так само як і міру кримінальної відповідальності всіх причетних до неї осіб, належить дати в установленому законом порядку.

Головним рупором протестів на КЗРК на загальнонаціональному рівні став профспілковий лідер і народний депутат Михайло Волинець. Політик продовжує стверджувати, що вимоги протестуючих - обґрунтовані, при цьому не наводить жодного факту, аналітичних даних, не дає посилання на норми закону. Крім того, він, як керівник Незалежної профспілки гірників України, не став посередником у даній ситуації, а тримався на відстані, не брав участі в переговорах, не роз'яснював учасникам протесту протиправність зайнятої ними позиції.

Аналізуючи ситуацію на КЗРК, багато експертів відзначили, що покладену на профспілки функцію (позначену в Законі про профспілки) НПГУ не виконала.

Адже саме профспілки повинні були б організувати людей, не доводячи ситуацію до незаконного блокування підприємства; роз'яснити працівникам їх права і законний порядок дій; допомогти сформулювати і висунути письмові вимоги; ініціювати проведення колективних переговорів; підготувати обґрунтовану позицію трудового колективу і, врешті-решт, очолити переговори.

У той же час сам Михайло Волинець сьогодні досить суперечливо коментує цей організований ним страйк. З одного боку, він рапортує про досягнення шахтарями поставленої мети (хоча вони "добилися" рівно того підвищення зарплат, яке спочатку пропонувалося з боку КЗРК). З іншого - продовжує критикувати дії адміністрації, стверджуючи, що зарплата низька, умови не відповідають законодавству, менеджмент вороже налаштований і т.д.

Як розповідають шахтарі в приватних бесідах, на даний момент працівники КЗРК (за винятком окремих зацікавлених осіб) вже розібралися в суті події і зрозуміли, що досягнутий результат по підвищенню зарплати цілком прийнятний на тлі існуючих по галузі.

Причому домовитися з адміністрацією можна було на законних підставах, не вдаючись до протесту під землею. Але саме цей момент і турбує тих, хто весь цей час підштовхував людей до порушення законодавства в пошуках політичних дивідендів.

Рано чи пізно за незаконні дії, наклеп і дискредитацію підприємства доведеться відповідати. А щоб переконається, що дії незаконні, не потрібно бути юристом. Досить прочитати профільні закони.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92