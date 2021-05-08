Истребители летали над головой: в рамках ритуала “дедовщины” французского пилота привязали к цели на полигоне

Детали

В жалобе не было указано имен лиц, которые принимали участие в таких действиях. Полковник Стефан Спет, представитель французских ВВС, заявил, что командование ВВС распорядилось провести внутреннее расследование, а виновные были наказаны. Суровым наказанием было ограничение в казармы, сказал Спет и уточнил, что угрозы жизни пилота не было.

В жалобе, пилот отметил, что такие действия коллег состоялись в марте 2019 года, вскоре после того, как он прибыл в боевой истребительного подразделения на авиабазе Соленцара на французском средиземноморском острове Корсика. Согласно жалобе, пилоту одели капюшон и несколько коллег вывезли его на полигон.

На фотографиях, которые были включены в жалобу, был изображен человек в военной форме с завязанными ногами и руками, прикрепленный к цели на полигоне тяжелыми нейлоновыми ремешками. Видеокадры, предоставленные адвокатом пилота Фредериком Берне, также показали, как боевые самолеты летали вблизи цели. В жалобе утверждается, что во время некоторых из этих проходов пилот, привязанный к цели, мог услышать звук боевых боеприпасов.

Спет не возражал достоверность изображений, но по его словам, они создали ложное впечатление, что самолет ведет огонь по пилоту, привязанном к цели. Он сказал, что стрельба, которую пилот слышал, происходила из самолетов, которые выполняли учебные занятия в другом месте, и ближайший к нему любой раунд боеприпасов составлял около одного километра.

Пилот поднял этот вопрос перед руководством в конце 2020 года, сказал адвокат, и решил подать уголовное жалобу, когда почувствовал, что военные не реагируют должным образом. В отдельном заявлении военно-воздушные силы заявили, что осуждают любые действия, наносящие вред физическому или психическому благосостояния ее персонала, а также сотрудничать с любыми уголовными расследованиями.

Жалоба была подана в государственную прокуратуру в городе Марсель 5 мая, сообщает адвокат. Он заявил, что его подзащитный все еще находится в ВВС и служит пилотом, но больше не является боевым пилотом.

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