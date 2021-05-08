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Винищувачі літали над головою: у рамках ритуалу “дідівщини” французького пілота прив’язали до цілі на полігоні

Винищувачі літали над головою: у рамках ритуалу “дідівщини” французького пілота прив’язали до цілі на полігоні

Київ • УНН

 • 25554 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Французький пілот ВПС подав кримінальну скаргу, стверджуючи, що в рамках ритуалу “дідівщини” він був прив’язаний до цілі на полігоні, а винищувачі літали над головою. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У скарзі не було вказано імен осіб, які брали участь у таких діях. Полковник Стефан Спет, речник французьких ВПС, заявив, що командування ВПС розпорядилося провести внутрішнє розслідування, а винні були покарані. Найсуворішим покаранням було обмеження до казарм, сказав Спет і уточнив, що загрози життю пілота не було.

У скарзі, пілот зазначив, що такі дії колег відбулися в березні 2019 року, незабаром після того, як він прибув до бойового винищувального підрозділу на авіабазі Соленцара на французькому середземноморському острові Корсика. Згідно зі скаргою, пілоту одягнули капюшон і кілька колег вивезли його на полігон.

На фотографіях, які були включені до скарги, був зображений чоловік у військовій формі із зав’язаними ногами та руками, прикріплений до цілі на полігоні важкими нейлоновими ремінцями. Відеокадри, які надані адвокатом пілота Фредеріком Берною, також показали, як бойові літаки літали поблизу цілі. У скарзі стверджується, що під час деяких з цих проходів пілот, прив’язаний до цілі, міг почути звук бойових боєприпасів.

Спет не заперечував достовірність зображень, але за його словами, вони створили помилкове враження, що літак веде вогонь по пілоту, прив’язаному до цілі. Він сказав, що стрілянина, яку пілот чув, відбувалась з літаків, які виконували навчальні заняття в іншому місці, і що найближчий до нього будь-який раунд боєприпасів становив близько одного кілометра.

Пілот підняв це питання перед керівництвом наприкінці 2020 року, сказав адвокат, і вирішив подати кримінальну скаргу, коли відчув, що військові не реагують належним чином. В окремій заяві військово-повітряні сили заявили, що засуджують будь-які дії, що завдають шкоди фізичному або психічному добробуту її персоналу, а також співпрацюватимуть з будь-якими кримінальними розслідуваннями.

Скаргу було подано до державної прокуратури в місті Марсель 5 травня, повідомляє адвокат. Він заявив, що його підзахисний все ще перебуває у ВПС і служить пілотом, але більше є бойовим пілотом.

Нагадаємо

Солдату однієї з військових частин Національної гвардії України на Київщині, підозрюваного у “дідівщині”, яка призвела до смерті солдата, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.

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