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Истребитель Су-30 разбился на западе Индии

Истребитель Су-30 разбился на западе Индии

Киев  •  УНН

 • 10387 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Истребитель Су-30 разбился в среду в Нашике в штате Махараштра на западе Индии. Об этом сообщает Zee News, передает УНН.

Оба пилота сумели катапультироваться, прежде чем самолет разбился. Самолет проходил летные испытания и еще не был передан ВВС Индии.

Один из пилотов - офицер ВВС Индии, который участвовал в летных испытаниях. Другой пилот - пилот ВВС страны в отставке, который сейчас является летчиком-испытателем Су-30.

Указано, что в результате несчастного случая никто не пострадал и не погиб. На месте работали аварийные службы.

Напомним, истребитель ВВС США разбился на Окинаве.

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