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Винищувач Су-30 розбився на заході Індії

Винищувач Су-30 розбився на заході Індії

Київ • УНН

 • 10387 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Винищувач Су-30 розбився в середу в Нашиці в штаті Махараштра на заході Індії. Про це повідомляє Zee News, передає УНН.

Обидва пілоти зуміли катапультуватися, перш ніж літак розбився. Літак проходив льотні випробування і ще не був переданий ВПС Індії.

Один з пілотів - офіцер ВПС Індії, який брав участь у льотних випробуваннях. Інший пілот - пілот ВПС країни у відставці, який зараз є льотчиком-випробувачем Су-30.

Зазначено, що в результаті нещасного випадку ніхто не постраждав і не загинув. На місці працювали аварійні служби.

Нагадаємо, винищувач ВПС США розбився на Окінаві.

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