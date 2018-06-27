Винищувач Су-30 розбився на заході Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Винищувач Су-30 розбився в середу в Нашиці в штаті Махараштра на заході Індії. Про це повідомляє Zee News, передає УНН.
Обидва пілоти зуміли катапультуватися, перш ніж літак розбився. Літак проходив льотні випробування і ще не був переданий ВПС Індії.
Один з пілотів - офіцер ВПС Індії, який брав участь у льотних випробуваннях. Інший пілот - пілот ВПС країни у відставці, який зараз є льотчиком-випробувачем Су-30.
Зазначено, що в результаті нещасного випадку ніхто не постраждав і не загинув. На місці працювали аварійні служби.
Нагадаємо, винищувач ВПС США розбився на Окінаві.