"Он хочет жить": Зеленский о вероятности использования путиным ядерного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. путин, вероятно, не использует ядерное оружие, ведь он "хочет жить". Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями итальянских СMИ, пишет УНН.
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"Я думаю, что путин не будет использовать ядерное оружие. Никто не может знать, что происходит в голове российского президента, но мы не должны бояться", - заявил Зеленский.
"Путин имеет большое желание жить и будет пытаться сделать все, чтобы жить", - добавил Зеленский.
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Президент Украины также отрицает любые возможные переговоры с президентом рф.
"Поговорить с путиным? Нет, о чем нам говорить? Он может сделать какие-то дипломатические шаги, но через год снова начнет убивать", – подчеркнул Зеленский.
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