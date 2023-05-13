"Он хочет жить": Зеленский о вероятности использования путиным ядерного оружия

Цитата

"Я думаю, что путин не будет использовать ядерное оружие. Никто не может знать, что происходит в голове российского президента, но мы не должны бояться", - заявил Зеленский.

"Путин имеет большое желание жить и будет пытаться сделать все, чтобы жить", - добавил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины также отрицает любые возможные переговоры с президентом рф.

"Поговорить с путиным? Нет, о чем нам говорить? Он может сделать какие-то дипломатические шаги, но через год снова начнет убивать", – подчеркнул Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир - Зеленский