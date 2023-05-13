"Він хоче жити": Зеленський про ймовірність використання путіним ядерної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. путін, ймовірно, не використає ядерну зброю, адже він "хоче жити". Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками італійських 3MI, пише УНН.
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"Я думаю, що путін не буде використовувати ядерну зброю. Ніхто не може знати, що відбувається в голові російського президента, але ми не повинні боятися", - заявив Зеленський.
"путін має велике бажання жити і намагатиметься зробити все, щоб жити", - додав Зеленський.
Доповнення
Президент України також заперечив будь які можливі перемовини з президентом рф.
"Поговорити з путіним? Ні, про що нам говорити? Він може зробити якісь дипломатичні кроки, але через рік знову почне вбивати", – підкреслив Зеленський.
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