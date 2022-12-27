Требование о переименовании упц мп – конституционное: КСУ принял решение

Цитата

"Конституционный Суд Украины принял решение по делу о полном названии религиозных организаций, придя к выводу, что изменения в статью 12 Закона Украины „О свободе совести и религиозных организациях“ являются конституционными", - говорится в сообщении.

Детали

Сегодня на пленарном заседании Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины Закону Украины „О внесении изменения в статью 12 Закона Украины „О свободе совести и религиозных организациях“ относительно названия религиозных организаций (объединений), входящих в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины“ (дело о полном названии религиозных организаций) (далее – Закон).

Конституционный Суд Украины оспариваемый Закон признал соответствующим Конституции Украины.

В суде добавили, что принятый Закон обязал религиозные объединения отражать принадлежность к религиозной организации (объединения) за пределами Украины, в которую она входит, путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации. Также этот Закон установил ограничения в условиях войны доступа священнослужителей, религиозных проповедников, наставников религиозных организаций, руководящий центр (управление) которого находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировав часть территории Украины в части, соединения Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины в местах их дислокации или других военных формирований Украины в местах их дислокации или других ограничений, предусмотренных Законом.

"Принимая Решение, Конституционный Суд Украины учел решение Европейского суда по правам человека по делу Ильин и другие против Украины, где в частности отмечено: „сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированным, взять название, которое делает невозможным введение в заблуждение верующих и общество в целом и благодаря которому возможно его отличать от уже имеющихся организаций, в принципе, можно считать оправданным ограничением ее права свободно выбирать свое название", - говорится в сообщении.

Текст Решения и его резюме будут обнародованы на официальном вебсайте Конституционного Суда 28 декабря 2022 года.

Добавим

В ПЦУ уже отреагировали на решение КСУ и отметили, рассмотрение дела длилось почти четыре года.

"Здравый смысл победил: обязывать через закон Московский патриархат называть себя тем, чем он является - Московским патриархатом - является правом государства. Ждем деталей решения. Почти четыре года продолжалось рассмотрение", - написал представитель Блаженнейшего Митрополита Эпифания архиепископ Евстратий Заря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минкульт не будет рекомендовать продлевать с упц мп аренду двух храмов в Лавре