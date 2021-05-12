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Требуют скриншоты и угрожают увольнением: в Крыму учителей заставляют регистрироваться на голосование на выборах в Госдуму

Киев • УНН

 • 14162 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Оккупационные власти Крыма принуждают учителей, других работников школ и членов их семей к обязательной регистрации на "тренировочное всероссийское онлайн голосование на выборах в Госдуму России". Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дании в Украине Оле Егбергом Миккельсеном, передает УНН.

Требуют скриншоты и угрожают увольнением: в Крыму учителей заставляют регистрироваться на голосование на выборах в Госдуму

Цитата

"... оккупационная власть Крыма принуждает учителей, других работников школ и членов их семей к обязательной регистрации на "тренировочное всероссийское онлайн голосование на выборах в Госдуму России". Педагогов обязывают подтверждать факты регистрации скриншотами", - сообщила Денисова в своем Telegram-канале.

Детали

По словам омбудсмена, в случае невыполнения этой процедуры, оккупационная власть угрожает им увольнением.

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"Убеждена - это осуществляется с целью дальнейшей реализации субъектности Крыма в составе РФ", - добавила Денисова.

Напомним

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время дискуссии о ситуации по защите прав человека во временно оккупированном Крыму в рамках 1399-го заседания Комитета министров Совета Европы проинформировала участников о грубых нарушениях прав человека, которые стали обыденной реальностью для полуострова. Она пригласила государства-члены ЮНЕСКО на саммит Крымской платформы.

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