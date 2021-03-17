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Джапарова на засіданні Комітету міністрів Ради Європи доповіла про грубі порушення в Криму

Джапарова на засіданні Комітету міністрів Ради Європи доповіла про грубі порушення в Криму

Київ • УНН

 • 15616 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час дискусії щодо ситуації із захисту прав людини в тимчасово окупованому Криму в рамках 1399-го засідання Комітету міністрів Ради Європи поінформувала учасників про грубі порушення прав людини, які стали буденною реальністю для півострова. Про це інформує пресслужба МЗС України, передає УНН.

Цитата:

"Черговими прикладами триваючої репресивної кампанії стала хвиля обшуків, зокрема в будинках активістів Кримської солідарності, засудження українського активіста Олега Приходька та затримання журналіста Владислава Єсипенка. В умовах пандемії поширеною практикою стало неналежне ставлення до заручників Кремля, більшість яких становлять представники кримськотатарського народу. Свідченням цього стало, зокрема, утримання Теймура Абдуллаєва в карцері в нелюдських умовах", - розповіла Джапарова.

Деталі

Заступниця міністра також поінформувала про заходи, які вживаються російською окупаційною адміністрацією для зміни демографічного складу населення та витіснення корінних жителів з півострова, включаючи очікуване введення в дію указу 201, який буквально позбавляє осіб, які не є громадянами РФ, права володіти землею в Криму.

Дипломат додала, що, попри обов’язок держави-окупанта вживати заходів для стримування пандемії COVID-19, російська окупаційна адміністрація ініціювала масові заходи для відзначення роковин незаконного референдуму, створюючи ризики для здоров’я населення.

Джапарова також презентувала Кримську платформу та висловила очікування на активне залучення Ради Європи до реалізації завдань платформи. Вона наголосила на важливості спільних дій для припинення блокування Росією доступу до окупованого Криму для органів Ради Європи та відповідних моніторингових процедур.

За інформацією пресслужби, дискусія засвідчила широку та незмінну підтримку України з боку членів Ради Європи.

Що було раніше

Зазначимо, напередодні МЗС України заявило, що твердо налаштоване повернути Крим і притягти Росію до відповідальності за спробу анексії та окупацію частини суверенної території незалежної України. В міжнародних судових інстанціях розглядаються ініційовані Україною відповідні провадження.

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