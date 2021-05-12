Вимагають скриншоти і погрожують звільненням: у Криму учителів змушують реєструватись на голосування на виборах до Держдуми

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“... окупаційна влада Криму змушує вчителів, інших працівників шкіл та членів їхніх родин до обов’язкової реєстрації на „тренувальне всеросійське онлайн голосування на виборах до Держдуми Росії“. Освітян зобов’язують підтверджувати факти реєстрації скриншотами”, — повідомила Денісова у своєму Telegram-каналі.

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За словами омбудсмена, у разі невиконання цієї процедури, окупаційна влада погрожує їм звільненням.

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“Переконана — це здійснюється з метою подальшої реалізації суб’єктності Криму в складі РФ”, — додала Денісова.

Нагадаємо

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час дискусії щодо ситуації із захисту прав людини в тимчасово окупованому Криму в рамках 1399-го засідання Комітету міністрів Ради Європи поінформувала учасників про грубі порушення прав людини, які стали буденною реальністю для півострова. Вона запросила держави-члени ЮНЕСКО на саміт Кримської платформи.