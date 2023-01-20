Требуют поставить "Леопарды": украинцы устроили митинг под зданием Бундестага
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Украинцы вышли на митинг под здание Бундестага в Берлине, требуя от правительства страны поставить Украине танки Leopard. Видео с митинга публикует журналист Андрей Цаплиенко, передает УНН.
Детали
“На митинг под немецкий Бундестаг вышли тысячи людей, призывая правительство Германии поставить Украине боевые танки Leopard для борьбы против российской агрессии”, — написал журналист.
Контекст
Правительство Украины неоднократно призывало своих международных сторонников направить больше тяжелых вооружений, включая боевые танки. Некоторые страны предложили бронетехнику. В последние дни представители министерств обороны Запада настаивали на том, чтобы Германия разрешила экспортировать в Украину новейшие танки Leopard 2.
Но Германия до сих пор не согласилась.
На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст танки Leopard 2 Украине, а президент Финляндии Саули Ниинисте также заявил, что готов поставить танки Киеву.
Немецкие оружейные компании производят Leopard 2, и правительство Германии по закону имеет последнее слово в том, как и где используются танки, даже когда другие страны предлагают их экспортировать.
Шольц неоднократно отказывался давать добро на экспорт танков в Украину, заявляя, что западные танки должны поставляться в Киев только при условии согласия между ключевыми союзниками.
Сегодня новый министр обороны Германии Борис Писториус отрицает тот факт, что Берлин в одностороннем порядке блокировал поставки танков “Леопард” в Украину, и заявил, что правительство будет готово быстро принять меры по этому вопросу, если союзники достигнут консенсуса.