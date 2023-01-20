Вимагають поставити “Леопарди”: українці влаштували мітинг під будівлею Бундестагу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Українці вийшли на мітинг під будівлю Бундестагу у Берліні, вимагаючи від уряду країни поставити Україні танки Leopard. Відео з мітингу публікує журналіст Андрій Цаплієнко, передає УНН.
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"На мітинг під німецький Бундестаг вийшли тисячі людей, закликаючи уряд Німеччини поставити Україні бойові танки Leopard для боротьби проти російської агресії", - написав журналіст.
Контекст
Уряд України неодноразово закликав своїх міжнародних прихильників направити більше важких озброєнь, включаючи бойові танки. Деякі країни запропонували бронетехніку. Останніми днями представники міністерств оборони Заходу наполягали на тому, щоб Німеччина дозволила експортувати в Україну новітні танки Leopard 2.
Але Німеччина досі не погодилася.
Минулого тижня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна передасть танки Leopard 2 Україні, а президент Фінляндії Саулі Ніїністе також заявив, що готовий поставити танки Києву.
Німецькі збройові компанії виробляють Leopard 2, і уряд Німеччини за законом має останнє слово у тому, як і де використовуються танки, навіть коли інші країни пропонують їх експортувати.
Шольц неодноразово відмовлявся давати добро на експорт танків до України, заявляючи, що західні танки мають постачати до Києва лише за умови згоди між ключовими союзниками.
Сьогодні новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заперечив той факт, що Берлін в односторонньому порядку блокував постачання танків «Леопард» в Україну, і заявив, що уряд буде готовий швидко вжити заходів щодо цього питання, якщо союзники досягнуть консенсусу.