Требуют деньги, бьют, а иногда и убивают: над мобилизованными из "лнр" издеваются "кадыровцы" и "вагнеровцы" - Гайдай

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“Страшные пытки используют против мобилизованных. Над ними издеваются зеки, “вагнеровцы” или “кадыровцы”, забирают деньги, и бьют, а иногда просто убивают”, – заявил Гайдай.

Детали

В то же время, оккупанты продолжают запугивать местных, используя различные методы.

“Сейчас приехали фсбшники, они ходят по дворам, и просто запугивают людей. Потом они выводили людей под видом местных, с мешками на головах, ставили их на колени, говорили, что это как раз пойманные партизаны, загружали их в автомобили, и куда-то вывозили. Мы выяснили, что это спектакль. Это были представители спецслужб, и таким образом они просто запугивали местных, чтобы они не помогали ВСУ. Но фиксируют также действия, когда первые 10-15 местных могут просто забрать, вывезти в Луганск, бросить их в подвалы, и держать там, допрашивая, помогает ли кто-то ВСУ”, – добавил Гайдай.

Относительно ситуации на передовой Гайдай отметил, что в обоих направлениях продолжаются тяжелые бои. В частности, в Донецком направлении россияне постоянно атакуют и обстреливают Белогоровку. Украинские защитники держат оборону и немного улучшили позиции.

На Харьковском направлении – со стороны Сватовско-Кременского, наши военные имеют лучшие позиции.

“Понемногу, шаг за шагом, но они освобождают Луганщину. В свою очередь, оккупанты постоянно обстреливают наши деоккупированные населенные пункты”, – добавил Гайдай.

Трудные бои сейчас идут за населенный пункт Новоселовка, где российские войска не оставили вообще ни одного уцелевшего дома.

“Такое было впечатление, что они намеренно расстреливают каждый дом, чтобы там вообще никто не остался в живых. Относительно населенных пунктов, где есть люди, как в Новоселовском – там находятся 146 гражданских, и об этом знают оккупанты, но его все равно обстреливают. И к сожалению, несколько часов назад, там ранены два человека в результате обстрела, еще двое погибли”, – добавил он.

В то же время на Кременском направлении все насквозь заминировано. Там постоянно обстрелы, оккупанты подтягивают новые резервы. Однако нашим защитникам удается “понемногу деокупировать территорию Луганщины в направлении Кременной”.

Дополнение

В Минобороны сообщили, что российские оккупанты сменили тактику и начали мощный штурм Соледару.