Вимагають гроші, б'ють, а іноді й вбивають: над мобілізованими з “лнр” знущаються “кадирівці” та “вагнерівці” – Гайдай

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“Страшні тортури використовують проти мобілізованих. З них знущаються зеки, “вагнерівці” або “кадирівці”, забирають гроші, і б’ють, а іноді просто вбивають”, – заявив Гайдай.

Деталі

Водночас, окупанти продовжують залякувати місцевих, використовуючи різні методи.

“Зараз приїхали фсбшники, вони ходять по дворах, і просто залякують людей. Потім вони виводили людей під виглядом місцевих, з мішками на головах, ставили їх навколішки, говорили, що це якраз партизани, яких зловили, завантажували їх в автомобілі, і кудись вивозили. Ми з’ясували, що це спектакль. Це були якраз представники спецслужб, і таким чином вони просто залякували місцевих, щоб вони не допомагали ЗСУ. Але фіксують також дії, коли перших 10-15 місцевих можуть просто забрати, вивести в Луганськ, кинути їх у підвали, і тримати там, допитуючись, чи хтось допомагає ЗСУ”, – додав Гайдай.

Щодо ситуації на передовій, Гайдай зазначив, що в обох напрямках тривають важкі бої. Зокрема, на Донецькому напрямку росіяни постійно атакують та обстрілюють Білогорівку. Українські захисники тримають оборону, та трохи покращили позиції.

На Харківському напрямку – з боку Сватівсько-Кремінського, наші військові мають кращі позиції.

“Потрохи, крок за кроком, але вони звільняють Луганщину. Натомість, окупанти постійно обстрілюють наші деокуповані населені пункти”, – додав Гайдай.

Важкі бої зараз точаться за населений пункт Новоселівка, де російські війська не залишили взагалі жодного вцілілого будинку.

“Таке було враження, що вони навмисно розстрілюють кожний будинок, щоб там взагалі ніхто не залишився в живих. Щодо населених пунктів, де є люди, як у Новоселівське – там знаходяться 146 цивільних, і про це знають окупанти, але його все одно обстрілюють. І на жаль, декілька годин тому, там поранено двоє людей внаслідок обстрілу, ще двоє загинули”, – додав він.

Водночас, на Кремінському напрямку все наскрізь заміновано. Там постійно обстріли, окупанти підтягують нові резерви. Проте нашим захисникам вдається “потрохи деокуповувати територію Луганщини в напрямку Кремінної”.

Доповнення

У Міноборони повідомили, що російські окупанти змінили тактику і розпочали потужний штурм Соледару.