Требовал более 400 тыс. гривен за уменьшение штрафа: налоговому инспектору сообщили о подозрении

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 51834 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72419 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109989 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145538 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195923 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193603 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 12748 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Киевской области сообщили о подозрении главному государственному ревизору-инспектору ГУ Государственной налоговой службы за вымогательство и взятки. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Цитата

"Служащий требовал 423 тыс грн от представителя предприятия, специализирующегося на поставках медицинских товаров, за уменьшение размера штрафных санкций за выявленные в ходе плановой проверки нарушений налогового законодательства", - говорится в сообщении.

Детали

Инспектор обещал, что размер штрафных санкций для предприятия составит 50 тыс гривен, а в случае отказа ее предоставить - 7 млн ​​грн.

В дальнейшем, как требовал чиновник, взятка была перечислен на счет подконтрольного предприятия, чтобы в дальнейшем обналичить.

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26 марта 2021 года после получения указанных средств на счета подконтрольного общества и передачи подписанного акта налоговой проверки служащий был задержан недалеко от места работы.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются возможные соучастники преступления.

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