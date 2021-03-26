Требовал более 400 тыс. гривен за уменьшение штрафа: налоговому инспектору сообщили о подозрении

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"Служащий требовал 423 тыс грн от представителя предприятия, специализирующегося на поставках медицинских товаров, за уменьшение размера штрафных санкций за выявленные в ходе плановой проверки нарушений налогового законодательства", - говорится в сообщении.

Детали

Инспектор обещал, что размер штрафных санкций для предприятия составит 50 тыс гривен, а в случае отказа ее предоставить - 7 млн ​​грн.

В дальнейшем, как требовал чиновник, взятка была перечислен на счет подконтрольного предприятия, чтобы в дальнейшем обналичить.

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26 марта 2021 года после получения указанных средств на счета подконтрольного общества и передачи подписанного акта налоговой проверки служащий был задержан недалеко от места работы.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются возможные соучастники преступления.