В Херсонской области на валютной взятке задержали налоговика
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Херсонской области задержали и сообщили о подозрении налоговику, который требовал 3000 долларов взятки в обмен на исключение предприятия из "группы риска" и разблокирование налоговых накладных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи ТУ ГБР в городе Мелитополе сообщили о подозрении начальнику одного из отделов Управления налогового администрирования ГУ ГПС в Херсонской области, АР Крым и города Севастополя в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УКУ)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что налоговик требовал от гражданки неправомерную выгоду в сумме 3000 долларов США.
За средства чиновник обещал решить вопрос об исключении предприятия из "группы риска" и разблокировании налоговых накладных, указали в ГБР.
"7 декабря 2020 года во время получения взятки чиновник был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в столице правоохранители разоблачили и задержали на взятке частного нотариуса Киевского городского нотариального округа и посредника.