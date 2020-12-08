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На Херсонщині на валютному хабарі затримали податківця

На Херсонщині на валютному хабарі затримали податківця

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. На Херсонщині затримали та повідомили про підозру податківцю, який вимагав 3 тисячі доларів хабаря в обмін на виключення підприємства з “групи ризику” та розблокування податкових накладних. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

“Слідчі ТУ ДБР у місті Мелітополі повідомили про підозру начальнику одного з відділів Управління податкового адміністрування ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та міста Севастополя в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ)”, — сказано у повідомленні.

Слідством встановлено, що податківець вимагав від громадянки неправомірну вигоду у сумі 3000 доларів США.

За кошти посадовець обіцяв вирішити питання щодо виключення підприємства з “групи ризику” та розблокування податкових накладних, вказали у ДБР.

“7 грудня 2020 року під час одержання хабаря посадовця було затримано в порядку статті 208 КПК України”, — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у столиці правоохоронці викрили та затримали на хабарі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу та посередника. 

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