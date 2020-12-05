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У Києві нотаріус погорів на хабарі у 1,2 мільйона гривень

У Києві нотаріус погорів на хабарі у 1,2 мільйона гривень

Київ • УНН

 • 16907 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У столиці правоохоронці викрили та затримали на хабарі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу та посередника. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби прокуратури Києва.

“Згідно з матеріалами слідства, нотаріус, діючи у змові з довіреною особою, вимагала від підприємця неправомірну вигоду у сумі близько 1.2 млн гривень за вплив на державного реєстратора для проведення державної реєстрації комплексу будівель заводу площею майже 15 тис. кв. м, що розташовані в смт. Коцюбинське Київської області.

У разі відмови зловмисники обіцяли підприємцю створити проблеми з реєстрацією цього майна”, — повідомили у прокуратурі.
Варто відзначити, що офіційна вартість послуг за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно становить 11 800 гривень.

“У ході слідства правоохоронці задокументували одержання нотаріусом коштів у три етапи. Під час перших двох траншів зловмисниця отримала через посередника 16 тис. доларів США та 28 тис. гривень.

4 грудня 2020 року під час передачі третього траншу у сумі 25 тис. доларів США нотаріуса та її спільника затримали „на гарячому“”, — йдеться у повідомленні.

В ході обшуків правоохоронці вилучили у затриманих частину коштів, які їм були передані раніше.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Одержання за попередньою змовою групою осіб неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів. Невідкладні слідчі (розшукові) заходи тривають.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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