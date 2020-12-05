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В Киеве нотариус погорел на взятке в 1,2 миллиона гривен

В Киеве нотариус погорел на взятке в 1,2 миллиона гривен

Киев • УНН

 • 16908 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В столице правоохранители разоблачили и задержали на взятке частного нотариуса Киевского городского нотариального округа и посредника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.

"Согласно материалам следствия, нотариус, действуя в сговоре с доверенным лицом, требовала от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме около 1,2 млн гривен за влияние на государственного регистратора для проведения государственной регистрации комплекса зданий завода площадью почти 15 тыс. кв. м, расположенных в пгт. Коцюбинское Киевской области.

В случае отказа злоумышленники обещали предпринимателю создать проблемы с регистрацией этого имущества", - сообщили в прокуратуре.

Стоит отметить, что официальная стоимость услуг за проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество составляет 11 800 гривен.

"В ходе следствия правоохранители задокументировали получение нотариусом средств в три этапа. Во время первых двух траншей злоумышленница получила через посредника 16 тыс. долларов США и 28 тыс. гривен.

4 декабря 2020 во время передачи третьего транша в сумме 25 тыс. долларов США нотариуса и ее сообщника задержали "на горячем"", - говорится в сообщении.

В ходе обысков правоохранители изъяли у задержанных часть средств, которые им были переданы ранее.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение по предварительному сговору группой лиц неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Неотложные следственные (розыскные) мероприятия продолжаются.

Украинские Национальные Новости

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