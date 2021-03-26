Вимагав понад 400 тис. гривень за зменшення штрафу: податковому інспектору повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Київській області повідомили про підозру головному державному ревізору-інспектору ГУ Державної податкової служби за вимагання і хабарі. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише УНН.
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"Службовець вимагав 423 тис. грн від представника підприємства, що спеціалізується на постачанні медичних товарів, за зменшення розміру штрафних санкцій через виявлені у ході планової перевірки порушення податкового законодавства", – йдеться в повідомленні.
Деталі
Інспектор обіцяв, що розмір штрафних санкцій для підприємства складе 50 тисяч гривень, а в разі відмови її надати – 7 млн грн.
Надалі, як вимагав чиновник, хабар була перерахований на рахунок підконтрольного підприємства, щоб в подальшому перевести в готівку.
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26 березня 2021 року після одержання вказаних коштів на рахунки підконтрольного товариства та передачі підписаного акту податкової перевірки службовець був затриманий неподалік місця роботи.
Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Встановлюються можливі співучасники злочину.