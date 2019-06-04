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Разоблачены преступники, которые "выбивали" из предпринимателей деньги за прекращение давления на бизнес

Разоблачены преступники, которые "выбивали" из предпринимателей деньги за прекращение давления на бизнес

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июня. УНН. Правоохранители задержали с поличным группу лиц, которые требовали у предпринимателей более 400 тыс. долл. за прекращение давления на бизнес. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook, передает УНН.

"После получения соответствующего обращения ГПУ вместе с ГБР Хмельницкой области и СБУ задержали с поличным группу лиц из числа криминала и работников Госгеонадр, которые требовали с предпринимателей более 400 тыс. долл. За прекращение давления на бизнес", - написал генпрокурор.

В свою очередь, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook уточнила, что группа лиц была задержана 3 июня.

По ее данным, преступники требовали и в мошеннический способ завладели средствами директора двух гранитных карьеров в сумме 30 тыс. долларов для их передачи должностным лицам Государственной службы геологии и недр Украины и правоохранительных органов за составление положительного акта проверки одного из принадлежащих заявителю карьера, обновления лицензии на добычу недр и несовершение "давления на бизнес". А также 390 тысяч долларов (или 10 млн грн) за подписание документов по возврату имущества и имущественных прав по другому карьеру.

"Сейчас задержаны 4 человек. После завершения неотложных следственных действий, задержанным лицам, а также должностным лицам органа контроля сообщаться о подозрении по ч. 3 ст.206-2, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст.190 УК Украины с избранием меры предосторожности", - проинформировала Сарган.

Напомним, в Днепропетровской области задержан сотрудник полиции на вымогательстве 20 тысяч долларов взятки за непривлечение мужчины к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.

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