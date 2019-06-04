Викрито злочинців, які "вибивали" з підприємців гроші за припинення тиску на бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Правоохоронці затримали на гарячому групу осіб, які вимагали з підприємців понад 400 тис. дол. за припинення тиску на бізнес. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook, передає УНН.
"Після отримання відповідного звернення ГПУ разом з ДБР Хмельниччини та СБУ затримали на гарячому групу осіб з числа криміналу та працівників Держгеонадр, які вимагали з підприємців понад 400 тис. дол. за припинення тиску на бізнес", - написав генпрокурор.
У свою чергу, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook уточнила, що групу осіб було затримано 3 червня.
За її даними, злочинці вимагали та в шахрайський спосіб заволоділи коштами директора двох гранітних кар’єрів у сумі 30 тис. доларів для їх передачі службовим особам Державної служби геології та надр України та правоохоронних органів за складання позитивного акту перевірки щодо одного з належних заявникові кар’єру, поновлення ліцензії на видобування надр та невчинення "тиску на бізнес". А також 390 тисяч доларів (або 10 млн грн) за підписання документів щодо повернення майна та майнових прав по іншому кар’єру.
"Наразі затримано 4 осіб. Після завершення невідкладних слідчих дій, затриманим особам, а також службовим особам органу контролю повідомлятиметься про підозру за ч. 3 ст.206-2, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст.190 КК України з обранням запобіжних заходів", - проінформувала Сарган.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області затримано посадовця поліції на вимаганні 20 тисяч доларів хабара за непритягнення чоловіка до кримінальної відповідальності за збут наркотиків.